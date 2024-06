EU-​Wahl in Heubach: Wahlleiter sprechen von großem Interesse

In Heubach freut man sich über eine relativ hohe Wahlbeteiligung und wenig Zwischenfälle. Das Interesse von jungen Wählerinnen und Wählern an der Europawahl scheint laut Beobachtern hoch zu sein.

Sonntag, 09. Juni 2024

Das Wahlergebnis in der Stadt Heubach sehen Sie hier. Wie viele Briefwähler es in Heubach gibt und wie die Ergebnisse letztendlich aussehen — das erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



„Wir sind jetzt um 17.30 Uhr bei circa 30 Prozent Wahlbeteiligung für beide Wahlen, Briefwähler nicht mitgerechnet“, weiß Winfried Mürdter, Wahlleiter im Wahlbezirk 2. In Lautern seien es sogar um die 50 Prozent. Er konnte beobachten, dass viele junge Menschen zur Wahlurne gingen. „Ich habe den Eindruck, das Interesse ist da schon sehr hoch. Bei den Kommunalwahlen ist das eigentlich immer der Fall. Bei den Europa-​Wahlen dieses Jahr aber beobachten wir ein größeres Engagement.“Zur Wahl gehen, das ist für Marie Mündler, 24 Jahre alt, selbstverständlich. „Wir leben in einer Demokratie, da ist das Wahlrecht ein essentieller Bestandteil. Es wäre ja schön blöd, das nicht zu nutzen.“ Immerhin könne sie so auch Einfluss nehmen auf das, was in der Politik geschieht – ob im Kleinen oder im Großen.

