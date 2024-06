EU-​Wahl in Lorch: CDU bleibt stärkste Kraft

Bei der Europa-​Wahl in Lorch gab es wenig Überraschungen: Das Ergebnis in der Stauferstadt ähnelt dem aus dem gesamten Ostalbkreis. Bei zwei Parteien gab es größere Veränderungen.

Sonntag, 09. Juni 2024

Sarah Fleischer

7993 Lorcherinnen und Lorcher durften bei der Europa-​Wahl eine Stimme abgeben. Was die Ergebnisse der Europa-​Wahl angeht, so unterscheidet sich Lorch kaum vom Gesamt-​Ergebnis des Ostalbkreises. Die stärkste Partei ist auch in der Stauferstadt die CDU mit 36,15 Prozent.





Das Wahlergebnis in der Stadt Lorch sehen Sie hier. Die komplette Wahlberichterstattung zur EU-​Wahl finden Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Um 16.30 Uhr herrscht reger Betrieb am Wahllokal im Lorcher Bürgerhaus. Zwei Männer um die 50 Jahren unterhalten sich beim Reingehen: „Die Stimmzettel für Gemeinderat und Kreistag waren schon ein Kampf“, findet der eine. „Ja, mir war auch der für die Europa-​Wahl deutlich lieber. Da reicht ein Kreuz“, stimmt der andere schmunzelnd zu. Beide möchten nicht namentlich genannt werden, sind sich aber einig: Wenn schon wählen, dann bei allen Wahlen.

