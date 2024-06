EU-​Wahl in Schechingen: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

In der Schechinger Gemeindehalle ist am Sonntag reger Betrieb. Immer wieder kommen Bürgerinnen und Bürger, die Europa-​, Kommunal– und Kreistagswahl ist ihnen wichtig. Eine hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab.

Sonntag, 09. Juni 2024

Thorsten Vaas

Dass Europa wichtig ist, merkt man draußen vor der Gemeindehalle. Dort unterhalten sich Bürgerinnen und Bürger. Für Lisa Stadlbauer bedeutet Europa vor allen Dingen Gemeinschaft, man gehöre zusammen, auch wenn jeder etwas individuell sei. „Für mich ist Europa Sicherheit, Stärke gegenüber anderen Großmächten, freie Warenwirtschaft“, zählt dann Marcel Gehring auf. Seine Frau kommt gerade von der Wahlurne, nun will er sein Kreuz für Europa setzen, verbunden mit Wünschen, etwa nach mehr Energieunabhängigkeit. Oder nach mehr Austauschmöglichkeiten für junge Menschen, „um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken“.





Am 9. Juni 2024 finden in Baden-​Württemberg die Europawahl, Kreistagswahl und Kommunalwahl statt. Am Wahltag informieren wir Sie ab 18 Uhr unter wahlen​.rem​szeitung​.de über die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse aus der Region zwischen Wald und Alb.

Man merkt es schon um 15 Uhr an der Wahlbeteiligung, da zeichnet sich eine klare Tendenz ab. 1098 Stimmabgaben bei 1839 Personen im Wählerverzeichnis — „59,7 Prozent bei der Kommunalwahl“, rechnet Michael Hertl aus, bei der Europawahl liege die Wahlbeteiligung ebenfalls bei etwa 60 Prozent.Hertl ist stellvertretender Wahlvorstand, wacht über die Urnen in der Gemeindehalle, eine davon ist fast schon was fürs Museum. Sie ist aus grün lackiertem Blech, ein altes Ding, doch gut genug für die Briefwahlunterlagen, von denen es einige gibt. Um 15 Uhr sind es etwas mehr Brief– als Urnenwähler. Noch drei Stunden, dann wird ausgezählt, „zwischen 17 und 18 Uhr wird nochmal ein Schwung kommen“, schätzt Schriftführerin Susanne Röhrle, die von einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent bei der Kommunal– und 65 Prozent bei der Europawahl ausgeht — „das ist ein gutes Zeichen. Dafür haben wir Demokratie“.

