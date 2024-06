Fußball: 26 VfB-​Fanclubs erfreuen den Präsidenten

Foto: Astavi

Der Fanclub Rot Weiß 99 Hirschmühle richtete zu seinem 25. Geburtstag das 27. OFC-​Turnier der Fanclubs des Bundesligisten VfB Stuttgart aus. Zur Siegerehrung kam VfB-​Präsident Claus Vogt auf das Sportgelände des TSV Böbingen.

Sonntag, 09. Juni 2024

Thomas Ringhofer

57 Sekunden Lesedauer



Drei Tage lang wurde in Böbingen gefeiert. Nach der großen Warm-​Up-​Party am Freitag standen der Samstag und der Sonntag im Zeichen des Fußballs. Auf zwei Kleinspielfeldern kämpften insgesamt 26 Teams um die Plätze auf dem Podium. Ganz oben stand am Ende der Fanclub Rot-​Weiße Welle Urbach, der das Endspiel gegen den Gastgeber Rot Weiß 99 Hirschmühle mit 4:3 nach Neunmeterschießen für sich entschieden hatte. In der regulären Spielzeit von zwölf Minuten waren keine Tore gefallen, sodass die Entscheidung vom Punkt fallen musste.





Gespielt wurde über zehn Minuten mit jeweils fünf Aktiven pro Team auf dem Feld. In den Halbfinals hatten sich Urbach (1:0 gegen Highlander II) und die Gastgeber mit 3:2 nach Neunmeterschießen gegen Donnstetten durchgesetzt, das am Ende Dritter wurde.





Ob die Organisatoren selbst oder die Teilnehmer: Alle sprachen von einem hervorragend organisierten Turnier, bei dem es zu keiner Zeit Probleme gegeben hat. „Alle Fanclubs sind begeistert von dem, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben“, sagte zum Beispiel Jörg Raab, Fußballabteilungsleiter vom TSV Böbingen.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



325 Aufrufe

230 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen