Informieren und Spielen auf der Burgruine

Fotos: rv

Stefan Bader, Sprecher der Rechberg Stiftung Hans Bader und Enkel des Stifters, begrüßte am Samstagvormittag Gäste auf der Burg Hohenrechberg zur Eröffnung des „Dokumentationsraumes“ und der neu angelegten Kugelbahn im Burggraben.

Sonntag, 09. Juni 2024

Gerold Bauer

41 Sekunden Lesedauer



Der Stiftung gehört die Burg, die diese Immobilie liebevoll und kontinuierlich unterhält. Für Besucher aus Nah und Fern hat sich die Ruine zu einem Anziehungspunkt im Stauferland entwickelt. „Wir wollten den Dokumentationsraum neu gestalten und in einem modernen Stil all die Dinge präsentieren, die das Leben auf der Burg und die Historie dieses Ortes für die Besucher lebendig werden lassen,“ sagte Stefan Bader.Sein Großvater habe so viele Dinge gesammelt und hier ausgegraben, die gar nicht alle auf einmal gezeigt werden können. Es sei nun geplant, immer wechselnde Ausstellungen mit unterschiedlichen Artefakten zu zeigen. Damit die Burg noch attraktiver für Familien wird, wurde zudem eine Murmelbahnstrecke im alten Burggraben angelegt. So hat die Burg Hohenrechberg neben ihrem imposanten Erscheinungsbild und dem einmaligen Ausblick zwei neue Attraktionen zu bieten, die die Besucher begeistern werden.

131 Aufrufe

165 Wörter

16 Minuten Online



