Kommentar: Die Europawahl im Ostalbkreis

Foto: tv

Das politische Gewicht in Europa verschiebt sich nach rechts. Anti-​europäische Tendenzen nehmen auch im Ostalbkreis zu.

Sonntag, 09. Juni 2024

Thorsten Vaas

47 Sekunden Lesedauer



Die Europawahl war und ist eine Denkzettel-​Wahl, ein Stimmungsbarometer für die Zufriedenheit mit Regierungsparteien. Das hat sich am Sonntag einmal mehr bewahrheitet. Das Ergebnis ist ein Debakel für die Ampelparteien im Bund und im Ostalbkreis, wo Grüne und SPD herbe Verluste einstecken mussten, während die FDP nahezu konstant blieb. Freilich können die Parteien vor Ort die Herausforderungen der Bundespolitik nicht lösen, geschweige denn den Streit schlichten, der die Regierung seit der Bundestagswahl begleitet, doch Menschen vor der Haustüre bewegt. Migration, Energiekrise, Krieg in der Ukraine — die Uneinigkeit darüber spielt nun nationalen, extremen und populistischen Parteien in die Karten, allerorts ist der Rechtsruck nicht mehr nur ein Omen, sondern anti-​europäische Realität. Während die CDU ihr Ergebnis im Vergleich zu 2019 halten kann, wird die AfD zweitstärkste Kraft im Ostalbkreis, das BSW versammelt mehr als vier Prozent hinter sich. Was daraus folgt, ist die Frage nach der Zukunft Europas und den Säulen, auf die diese Gemeinschaft aufbaut. Was wird aus Freiheit, Solidarität, Sicherheit, Wohlstand? Quo vadis Europa; wohin gehst Du, Europa? Hoffentlich nicht rückwärts.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



606 Aufrufe

188 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen