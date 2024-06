Messerattacke in Gmünd: Trägt das Sicherheitskonzept für das Stadtfest?

Noch ist sehr wenig über den Verlauf und die Hintergründe eines blutigen Streits in der Ledergasse am Rande des Gmünder Stadtfests bekannt. Mehrere Männer hatten Streit, es kam zu einem Messereinsatz. Inzwischen ist der Verletzte nicht mehr in Lebensgefahr. Viele fragen sich nun: Hat das Konsequenzen? Stadt und Polizei sind aber überzeugt, dass kein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung diesen Vorfall hätte verhindern können. Wichtig ist laut Erstem Bürgermeister Christian Baron, dass man weiterhin zwar konsequent, aber auch mit Maß und Ziel agiert sowie die Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen forciert.

Sonntag, 09. Juni 2024

Gerold Bauer

Gegen 19.32 Uhr war es in der Ledergasse in der Nähe des Spitalbogens zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Mann wurde mit einem Messer dabei schwer verletzt, vor Ort von Rettungskräften versorgt und kam ins Krankenhaus. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung mehrere mutmaßliche beteiligte Personen vorläufig festnehmen, und die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. So weit die knappen Fakten, die das Polizeipräsidium bekannt gegeben hatte.Wenige Tage nach der brutalen Messerattacke in Mannheim, wo ein junger Polizeibeamter sein Leben verloren hatte, gab es nun einen Messerangriff am Rande des Gmünder Stadtfests. Was ist genau passiert? Und hat dieser Vorfall Auswirkungen auf das Sicherheitskonzept künftiger Veranstaltungen? Die Rems-​Zeitung führte dazu ein Gespräch mit Christian Baron, der als Erster Bürgermeister nicht nur für die Finanzen der Stadt, sondern auch für Ordnung und Sicherheit zuständig ist.Tausende Menschen feiern am Freitagabend die Eröffnung des Stadtfests. Bei guter Laune und friedlich. Doch schon eine halbe Stunde nach dem Fassanstich fließt auf der Veranstaltung nicht nur Bier, sondern Blut. Viel Blut. Denn im Verlauf eines Streits wird ein Mann durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Sein Glück im Unglück ist, dass das DRK seine Erste-​Hilfe-​Station inklusive Rettungswagen nur wenige Meter entfernt postiert hatte und daher sehr schnell zur Stelle ist, um die Wunde zu versorgen. Am nächsten Tag dann die Erleichterung: Es besteht keine Lebensgefahr mehr.Unterdessen kocht angesichts dieser Nachricht die Gerüchte-​Küche so hoch wie die Emotionen. Es ist sogar zeitweise von zwei Toten die Rede, berichtet Erster Bürgermeister Christian Baron. Hatte der Streit eine Vorgeschichte oder war der Verletzte ein spontanes Zufallsopfer? „Wir wissen noch sehr wenig darüber, wie es zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen war“, räumt Baron ein und warnt deshalb eindringlich davor, sich jetzt in Spekulationen zu versteigen.Die Polizei hat auf der Suche nach dem Messerstecher, der das Weite gesucht hatte, zwar Personalien von Verdächtigen festgestellt. Das bedeutet im Hinblick auf die Schuldfrage aber noch gar nichts, macht der Bürgermeister und studierte Jurist deutlich. Es sei nun Sache von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht, alles aufzuklären und dann zu urteilen. Vor-​Verurteilungen seien jetzt absolut nicht zielführend. Unisono mit Oberbürgermeister Richard Arnold unterstreicht Baron, dass der eskalierte Streit wohl nicht direkt mit dem Stadtfest zu tun hatte.Noch während der Verletzte hinter Sichtschutzblenden vom Rettungsdienst versorgt wird, eilen der OB und der Erste Bürgermeister an den Ort der Tat. In einer spontanen Besprechung zwischen Polizei und Stadtspitze wird dann auch das Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen wie Stadtfeste oder Faschingsumzüge angesprochen, erzählt Baron. Es habe Einigkeit darüber geherrscht, dass man in Gmünd über ein sehr gutes Konzept verfüge – was auch der weitestgehend friedliche Verlauf solcher Veranstaltungen in den letzten Jahren gezeigt habe. Ein solcher direkter Konflikt sei aber nie auszuschließen.„Wir hatten immer wieder Phasen, in denen mal Jugendgewalt, mal Vandalismus, mal Drogen und mal Alkohol-​Exzesse bei Festen für unschöne Begleiterscheinungen sorgten“, räumt Christian Baron ein. Doch man habe immer erfolgreich gegensteuern können. Eine Konsequenz aus den Erfahrungen der Vergangenheit sei das aktuelle Sicherheitskonzept. Dazu gehöre die gut sichtbare Präsenz von Polizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt. „Dies trägt nicht zuletzt dazu bei, dass sich Festbesucher sicher fühlen“, sagt der Erste Bürgermeister. Darüber hinaus seien weitere Beamte im Hintergrund in Bereitschaft, um bei einer Eskalation sofort zahlreich zur Stelle zur sein.„Das alles muss aber moderat sein. Wir sind ja kein Polizeistaat und wollen den Menschen auch nicht durch zu viel Überwachung die Freude an der Veranstaltung nehmen.“ Gewisse Regulierungen, zum Beispiel das Verbot von hochprozentigem Alkohol bei Veranstaltungen in der Innenstadt, seien ja auch kein Selbstzweck und keine Schikane, sondern haben laut Stadt den Sinn, dass die Festgäste ungestört und friedlich feiern können.Taschenkontrollen oder gar Leibesvisitationen, ob jemand eine Waffe in der Tasche versteckt hat, würden zum Charakter eines Stadtfests nicht passen, unterstreicht Christian Baron. Zumal das rein praktisch gar nicht umsetzbar wäre. Das funktioniere ja nicht einmal beim Betreten eines Fußballstadions hundertprozentig. Bei einer Veranstaltung, die nicht in einem umzäunten Areal stattfindet, wäre das völlig illusorisch. „Das Gmünder Sicherheitskonzept agiert mit Maß und Ziel!“, so das formulierte Credo der Stadtverwaltung.Auf die Frage nach den Ursachen für Gewalt im öffentlichen Raum angesprochen, nimmt Christian Baron kein Blatt vor den Mund: „Gewalt war und ist immer jung und männlich!“ Es gebe darüber hinaus Kulturkreise, in denen falsch verstandene Ehrbegriffe schneller dazu führen, auf eine vermeintliche Beleidigung oder bei einem Konflikt mit körperlicher Gewalt zu reagieren. „So ein Verhalten passt nicht zu Deutschland und passt nicht zu Gmünd“, lautet seine klare Aussage. Das dürfe im Gegenzug aber keinesfalls dazu führen, dass man deshalb bestimmte Religionen oder Nationalitäten generell als gewalttätig brandmarkt und ausgrenzt. „Die kulturelle Vielfalt ist prinzipiell nämlich sehr gut für die Gmünder Stadtgemeinschaft!“Grundsätzlich sei es zwar richtig, nicht die Augen zu verschließen, wenn es zu Gewalt kommt. Aber statt Personen oder Gruppen von vornherein zu diskriminieren, müsse man die Ursachen für ein Fehlverhalten suchen und gezielt gegensteuern. Der Gmünder Verein „Sichere Stadt“ (in dem Christian Baron den Vorsitz führt) fördert deshalb die Prävention an Schulen. Und zwar mit zwei Schwerpunkten: Gewalt und Antisemitismus. „Wir müssen schon in möglichst jungem Alter, zum Beispiel in den Schulen, mit der Überzeugungsarbeit beginnen!“, sagt Baron. Oftmals seien nämlich Frust oder das Gefühl, nicht richtig akzeptiert zu werden, die Triebfeder für Gewalt. „Und da müssen wir ansetzen!“

