Muskathlon: Mit Sport die Armen in der Welt unterstützen

An der globalen Veranstaltung gegen Armut und Ungerechtigkeit beteiligte sich wieder Gerd Hinderberger von der DJK Gmünd. Der Erlös kommt dem Kinderhilfswerk Compassion zugute, das in diesem Jahr Kinder in Äthiopien und Tansania unterstützt.

Sonntag, 09. Juni 2024

Thomas Ringhofer

Die Gruppe, die sich an der Bahntrasse in Straßdorf eingefunden hatte, war überschaubar. Doch wie die vielleicht 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren an diesem Samstag auch auf den Philippinen Menschen unterwegs, die sich beim Muskathlon gegen Armut und Ungerechtigkeit in der Welt einsetzen und die dann in der Summe einiges bewegen können.









Es gab keine Startgebühr und keine Verpflegungsstation, dafür eine Spendenkasse und das Miteinander für einen guten Zweck. Die vier Strecken hat der DJK-​Leichtathlet Gerd Hinderberger zur Auswahl gestellt. Alle vier führten mit Start und Ziel in Straßdorf die Bahntrasse entlang, die längste Strecke über 20 Kilometer ging sogar bis ins Beutental. Die Teilnehmer konnten walken, joggen, wandern oder die 2,5 bis 20 Kilometer langen Schleifen mit dem Fahrrad bewältigen.

