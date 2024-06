Rechtsruck im Ostalbkreis: AfD wird zweitstärkste Kraft

Foto: tv

Durch den Ostalbkreis geht ein Rechtsruck. Bei der Europawahl am Sonntag gewinnt die AfD im Landkreis Stimmen, sie ist nach der CDU zweitstärkste Kraft. Was wird aus der europäischen Gemeinschaft?

Sonntag, 09. Juni 2024

Thorsten Vaas

2 Minuten 54 Sekunden Lesedauer



In der Schechinger Gemeindehalle ist am Sonntag reger Betrieb. Immer wieder kommen Bürgerinnen und Bürger, die Europa-​, Kommunal– und Kreistagswahl ist ihnen wichtig. Man merkt es schon um 15 Uhr an der Wahlbeteiligung, da zeichnet sich eine klare Tendenz ab. 1098 Stimmabgaben bei 1839 Personen im Wählerverzeichnis – „59,7 Prozent bei der Kommunalwahl“, rechnet Michael Hertl aus, bei der Europawahl liege die Wahlbeteiligung ebenfalls bei etwa 60 Prozent.Hertl ist stellvertretender Wahlvorstand, wacht über die Urnen in der Gemeindehalle, eine davon ist fast schon was fürs Museum. Sie ist aus grün lackiertem Blech, ein altes Ding, doch gut genug für die Briefwahlunterlagen, von denen es einige gibt. Um 15 Uhr sind es etwas mehr Brief– als Urnenwähler. Noch drei Stunden, dann wird ausgezählt, „zwischen 17 und 18 Uhr wird nochmal ein Schwung kommen“, schätzt Schriftführerin Susanne Röhrle, die von einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent bei der Kommunal– und 65 Prozent bei der Europawahl ausgeht – „das ist ein gutes Zeichen. Dafür haben wir Demokratie“.Dass Europa wichtig ist, merkt man draußen vor der Gemeindehalle. „Für mich ist Europa Sicherheit, Stärke gegenüber anderen Großmächten, freie Warenwirtschaft“, zählt dann Marcel Gehring auf. Seine Frau kommt gerade von der Wahlurne, nun will er sein Kreuz für Europa setzen, verbunden mit Wünschen, etwa nach mehr Energieunabhängigkeit. Oder nach mehr Austauschmöglichkeiten für junge Menschen, „um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken“. Doch was wird aus diesem Wunsch nach Gemeinschaft?Durch den Ostalbkreis geht nämlich ein Rechtsruck. Erste Ergebnisse und Hochrechnungen gibt es schon um kurz nach 18 Uhr, die Europawahl ist schneller ausgezählt als die Kommunal– und Kreistagswahl, besonders in kleineren Gemeinden. Schon bald zeichnet sich ab, dass SPD und Grüne Stimmen verlieren (siehe Grafik), damit hat man gerechnet. Alle demoskopischen Daten wiesen darauf hin. Am meisten profitieren die Alternative für Deutschland (AfD) und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).Auf nationaler Ebene wird die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. In ihrem EU-​Wahlprogramm fordert die AfD eine radikale Umgestaltung der EU, eine Auflösung des Parlaments und die Annäherung an Russland, dessen Staatspräsident Wladimir Putin einen Krieg mit der Ukraine begonnen hat. Zudem spricht sich Partei für Remigration von Menschen mit Migrationshintergrund aus. Rechtsextreme Gruppen verwenden den Begriff, um Zwangsausweisungen und Deportationen zu beschönigen.Auch das BSW profitiert von den Verlusten. Aus dem Stand heraus holte die Partei der ehemaligen Linken-​Politikerin mehr als vier Prozent der Stimmen im Ostalbkreis mit Forderungen, die ebenfalls auf eine Annäherung an Putin bedeuten. Die Partei will Öl– und Gaslieferungen aus Russland wieder aufnehmen, um Energiekosten zu senken. Auch Wagenknechts Partei hat will Kompetenzen der EU einschränken. Die Zuständigkeit der EU solle sich auf Angelegenheiten konzentrieren, die nicht national gelöst werden können.Grünen und SPD sind die beiden sind die großen Verlierer der Europawahl. Die Grünen büßen mehr als neun Prozentpunkte ein, bei den Sozialdemokraten steht ein Minus von fast zwei Prozentpunkten. „Das heutige Ergebnis kann uns nicht zufriedenstellen und entspricht nicht dem, wofür wir angetreten sind“, sagt Ricarda Lang, Grünen-​Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd. Man werde sich nun Zeit nehmen, um in aller Ruhe zu analysieren, „warum wir offenkundig nicht so durchdringen konnten, wie wir es uns gewünscht hätten“. Für Leni Breymaier, SPD-​Bundestags– und Betreuungsabgeordnete für den Gmünder Wahlkreis, gibt es beim Wahlergebnis der SPD „nichts schönzureden“, es sei ein bitterer Abend für die Sozialdemokratie. Viel schlimmer als das Ergebnis der eigenen Partei ist für sie „der Zuspruch für die AfD“.Nahezu konstant blieb das Europawahlergebnis der CDU. Sie bleibt stärkste Partei im Ostalbkreis mit etwas mehr als 38 Prozent. Inge Gräßle, die CDU-​Bundestagsabgeordnete für Backnang-​Schwäbisch Gmünd, ist damit zufrieden, „weil wir hier deutlich über dem Bundesergebnis liegen“. In Spraitbach beispielsweise habe man sehr gute Ergebnisse erzielt, genauso in Mutlangen, zählt sie auf. Bundesweit habe sie sich allerdings mehr für Union erhofft. „Das zeigt aber, wie groß die Probleme im Osten sind.“ Dort ist die AfD laut Hochrechnungen der ARD vom Sonntagabend stärkste Kraft. „Die Mitte erodiert“, sagt Gräßle.Die Wahlbeteiligung zur Europawahl lag im Ostalbkreis bei 66,17 Prozent. Bei der Europawahl 2019 lag die Wahlbeteiligung bei 63,3 Prozent.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



521 Aufrufe

699 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen