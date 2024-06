Verregneter Abend beim Stadtfest in Gmünd — Hartgesottene Fans feierten trotzdem

Fotos: gbr

Hätte das Wetter gehalten, wäre die Innenstadt am Samstagabend voll mit Menschen gewesen, die die besondere Atmophäre des Gmünder Stadtfests wie gewohnt in vollen Zügen genossen hätten. Petrus hatte aber andere Pläne, von denen sich hartgesottene Fans der Veranstaltung jedoch nicht die Laune verderben ließen. Und die Musiker trotzten ebenfalls tapfer dem Regen. Und so hörte man noch kurz vor Mitternacht weithin das Wummern der Bässe .

Sonntag, 09. Juni 2024

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Dieses Fest hatte gleich viele Schirmherren — denn Regenschutz war begehrt bei den (angesichts des Wetters) sogar noch erstaunlichen vielen Besucherinnen und Besuchern des Stadtfests. So drängten sich viele unter den meistens recht knappen Dachüberstand der Bewirtungsstände oder waren froh, wenn sie einen der Plätze unter den Dächern von Zelten und Pavillons ergattern konnten. Vorwiegend junge Fans der Live-​Musik zeigten sich vom Wasser hingegen nahezu unbeeindruckt und tanzten ausgelassen auf den Tischen. Platz dazu gab es ja reichlich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1034 Aufrufe

144 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen