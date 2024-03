Ausbildung oder Studium? Lieber mit Technik arbeiten oder doch mit Menschen? Handel, Dienstleistung, Industrie oder Handwerk? Wer sich diese Fragen stellt und die Weichen in Richtung Zukunft stellen will, ist am Samstag, bei der Ausbildungs- und Studienmesse im Beruflichen Schulzentrum Aalen an der richtigen Adresse.