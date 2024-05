Die Mobilität verändert sich. Deshalb kommen am Samstag in der Gmünder Innenstadt nicht mehr nur Autos, sondern auch Fahrräder und E-Bikes zu ihrem Recht. Konsequenterweise wurde der Name der Schau angepasst: Auto- und Fahrradausstellung ist nun der offizielle Name der Mobilitätsmesse, die am Samstag von 10 bis 17 Uhr auf der Ledergasse und dem Unteren Marktplatz stattfindet.