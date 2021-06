RZ-Extra: Hochwasser im Raum Schwäbisch Gmünd

Auch am Tag nach dem schlimmen Unwetter beschäftigten die Folgen des Hochwassers die Menschen im Gmünder Raum. Zum einen rein praktisch, in dem sie sich ans Aufräumen machten. Zum anderen aber auch seelisch. Zwei Todesopfer, Schäden in Millionenhöhe, unwiederbringliche Andenken wie Fotos oder Briefe für immer zerstört — das bewegt die Menschen. Nicht nur die direkt Betroffenen. Auf der anderen Seite stand die positive Erfahrung, dass es trotz allem Unglück Menschen gibt, die uneigennützig helfen. Nicht zuletzt natürlich die Rettungsdienste, aber auch ganz spontane Aktionen von Nachbarn, die einfach zupackten, wo Not am Mann war. Von all diesen Begebenheiten berichtet die Rems-​Zeitung auf acht Sonderseiten in der Ausgabe vom Dienstag, 31. Mai 2016