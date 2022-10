Ausflugstipp: Die Jakobuskirche Rosenberg-​Hohenberg

Foto: Tourismus Ostalb

Die Jakobuskirche auf der Spitze des Hohenbergs ist eine weithin sichtbare neoromanische Wallfahrtskirche, die der Künstlerpfarrer Sieger Köder mit 20 Bildfenstern ausgestaltete. Köder zählt zu den bekanntesten religiösen Malern und Krippenbauern des 20. Jahrhunderts. Die Jakobuskirche lässt sich mit der Tour „Auf den Hohenberg“ wunderbar erwandern.

Samstag, 01. Oktober 2022

Franz Graser

29 Sekunden Lesedauer







Sehenswert ist auch die nahegelegene Lourdesgrotte, die Pfarrer Franz Josef Fuchs in den Nordhang des Hohenbergs einbauen ließ. Die Grotte ist über einen Weg nordwestlich der Wallfahrtskirche St. Jakobus erreichbar. Sie liegt in einem kleinen Waldstück direkt an einem kleinen Weiher.Tipps zur Jakobuskirche finden sich auf deine​-ostalb​.de sowie auf komoot . Und auch hier ist die Jakobuskirche zu entdecken.

