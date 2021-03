Lokalredaktion

Unsere Redakteure und Fotografen sind bei allen wichtigen Veranstaltungen und Ereignissen vor Ort. Dazu kommt ein großer Stab von freien Mitarbeitern.

Wir sind werktags von 8 bis 23 Uhr erreichbar, sonntags von 14 bis 23 Uhr. Die Redaktion und Zeitungstechnik sind mitten im Herzen von Gmünd untergebracht. Der Leser profitiert vom späten Redaktionsschluss: So findet man am nächsten Tag in der Rems-Zeitung auch noch Fotos und Berichte von Ereignissen, die kurz vor Mitternacht passiert sind.