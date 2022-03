Klassikabo und Digitalabo

Seit Sommer 2016 können Abonnenten die tägliche Rems-Zeitung nicht nur klassisch auf Papier sondern z.B. auch an ihrem Urlaubsort als Ausgabe-PDF digital zum Frühstück lesen - inzwischen unterbreiten wir dieses Angebot allen Interessenten.

Ein Vorteil des digitalen Abos ist dabei auch die zeitlich sehr frühe Verfügbarkeit der gesamten Zeitung. Während die klassische gedruckte Zeitung bei Zustellung durch unsere Austräger in einigen Gebieten morgens erst gegen 6 Uhr den Lesern zur Verfügung steht, kann man das Internet-Abo schon ab etwa 2 Uhr mitten in der Nacht lesen.

Für die Online-Ausgabe entstehen Abonnenten nur geringe monatliche Mehrkosten zum Abopreis der gedruckten Zeitung.

Sobald die Bestellung bei unserem Abo-Service eingegangen ist, erhält der Kunde per E-Mail eine Auftragsbestätigung mit dem Code zum Freischalten der täglichen Zeitung inklusive der Möglichkeit, die vorangegangenen 14 Tage noch einmal im Archiv nachzulesen. Große technische Voraussetzungen sind dazu nicht notwendig: Neben dem E-Mail-Account braucht man lediglich ein Programm zur Anzeige von PDF-Dateien, z.B. den „Acrobat Reader“, der bei den meisten Computern und Smartphones ohnehin vorinstalliert ist.

Wer Interesse an diesem Angebot hat, kann sich mit einem unserer Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin in der Vertriebsabteilung unter der Telefonnummer 07171/600620 in Verbindung setzen. Das Bestellformular kann auch direkt heruntergeladen und ausgefüllt werden, gerne senden wir das Bestellformular auch per Post zu.