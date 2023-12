Aktionsabo für Neukunden

Testen Sie als Neukunde die Rems-Zeitung in bestimmten Aktionszeiträumen sechs oder zwölf Wochen lang zu besonders günstigen Konditionen - digital als Ausgabe-PDF oder aber klassisch als Printausgabe mit Trägerzustellung in unserem Verbreitungsgebiet. Die Zustellung endet in jedem Fall automatisch.

Im Abonnement enthalten ist jeden Samstag "Wochenende", das Magazin der Rems-Zeitung. Im "Klassik-Abo" zusätzlich jeden Dienstag: "Prisma" - das Fernsehmagazin.



Das Abonnement endet automatisch, die Lieferung kann nicht unterbrochen werden.

Eine Verrechnung mit einem bestehenden Abonnement kann nicht erfolgen.

Das Klassik-Abonnement ist nur bei Trägerbezug im Verbreitungsgebiet möglich.

Zum Ende der Testphase wird eine Produktinformation verschickt.

Der Verlag behält sich vor, die Bestellung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Vollständige AGB sowie Hinweise zum Datenschutz und Widerruf unter remszeitung.de/agb.

Schicken Sie uns einfach Ihre Kontaktdaten und wir melden uns bei Ihnen.