Sarah Fleischer (fleisa), das Nesthäkchen der Redaktion, hat im Januar 2022 ihr Volontariat bei der Rems-Zeitung begonnen, um ihren Berufswunsch Journalistin wahr werden zu lassen. Zuvor war sie bereits als freie Mitarbeiterin und dann Praktikantin tätig.

Studiert hat sie Koreanistik und Medienwissenschaften in Tübingen, sodass sie in den vergangenen fünf Jahren vorwiegend in Tübingen und ein Jahr lang in Südkorea lebte.

Aus den Erfahrungen dieser Zeit resultiert ein breites Interessenspektrum: Lokal oder überregional, Kultur, Umwelt, Wissenschaft oder Soziales - alles wird ausprobiert und mit Elan bearbeitet.

Als gebürtige nicht-Gmünderin wird sie zwar immer wieder von lokalen Eigenheiten überrascht, nutzt ihre Tätigkeit bei einer Lokalzeitung aber auch, um diese besser kennen und verstehen zu lernen.

Telefon: 07171/6006-43

E-Mail: sarah.fleischer@remszeitung.de