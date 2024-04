Alexander Vogt (alv) hat bereits als 16-Jähriger für die Sportredaktion der Rems-Zeitung als freier Mitarbeiter gearbeitet und nach seinem Abitur und einem Studium an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd bei der RZ 2012 ein Volontariat begonnen. Seit 2014 ist der gebürtige Gmünder bei der Rems-Zeitung als Sportredakteur fest angestellt. Er schätzt am Sportgeschehen in und um Schwäbisch Gmünd vor allem, dass es so vielfältig ist.

Telefon: 07171.600651

E-Mail: alexander.vogt@remszeitung.de