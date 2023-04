Bartholomä von Berlin und Stuttgart enttäuscht

Die Gemeidne Bartholomä muss in die Kinderbetreuung investieren. Schon bald soll eine neue Gruppe den Bedarf abfedern. Doch bei der Finanzierung ist noch einiges unklar. Dies hat sowohl mit dem Land als auch dem buind zu tun.

Mittwoch, 12. April 2023

Jürgen Widmer

Neben fünf Kindergarten-​Gruppen mit ungefähr 95 Betreuungsplätzen in katholischer und evangelischer Trägerschaft im Alter zwischen ein und fünf Jahren, gibt es weiteren Bedarf für eine Krippengruppe, die für zehn Kinder unter drei Jahren bestimmt ist und im Pfarrsaal der Evangelischen Kirche eingerichtet werden soll.





Was in dieser noch verändert werden muss und warum Bartholomä mit Stuttgart und Berlin unzufrieden ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



