Der neue Film des Gamundia Filmautorenclub Schwäbisch Gmünd ist erschienen. Wer will, kann mitsingen.

Am Sonntag, den 3. Juli 2022 wurde in allen Orten im Remstal gesungen. In Schwäbisch Gmünd sang der weithin bekannte Liederkranz & Combo, aus dem Stadtteil Straßdorf auf der Remspark-​Bühne, Oldies,Volkslieder und Hits der Neuzeit. „Also ein Film zum Mitsingen“, schreibt Ulrich Fitzel – Film ab!