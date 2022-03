Heino Schütte (hs) fühlt sich als geborener Gmünder Lokalredakteur. 1957 erblickte er in St. Ludwig das Licht der Welt und wuchs in der Innenstadt auf. Ebenso schlägt sein Herz auch für die Schwäbische Alb, fürs Remstal und den Schwäbischen Wald, wo er am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs ist.

Sein Motto: Das ganze Leben ist eine Reportage. Starkes Interesse hat er aufgrund seiner zurückliegenden über 40-jährigen ehrenamtlichen Feuerwehrtätigkeit für Themen rund um das Brandschutz- und Rettungswesen.

Schon seit 1981 schreibt und fotografiert er für die Gmünder Heimatzeitung.

Telefon: 07171/6006-48

E-Mail: heino.schuette@remszeitung.de