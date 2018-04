Montag, 16. April 2018

TSGV Waldstetten: Keine Zeit zum Verschnaufen

Keine Zeit zum Verschnaufen bleibt aktuell dem Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten. Der Tabellenzweite tritt nach dem 1 : 4 am Freitag beim Spitzenreiter 1 . FC Heiningen bereits am Mittwochabend ( 19 . 30 Uhr) wieder bei N.A.F.I. Stuttgart an.

Vielleicht ist es nach zuletzt zwei Niederlagen nacheinander ganz gut für die Mannschaft von Mirko Doll, nun wieder schnell einen Gegner vor der Brust zu haben. Gut möglich, dass auch in die Landeshauptstadt wieder so mancher Fan mitreisen wird, bereits in Heiningen waren rundTSGVler mitgereist. Die Mannschaft hat in dieser Saison Werbung in eigener Sache gemacht.Für den TSGV geht es beim Aufsteiger vor allem darum, den leichten Negativtrend gemessen an den zwei Niederlagen in Serie aufzuhalten und weiterhin den zweiten Platz zu behaupten. Verzichten müssen wird Doll beim Gastspiel in Stuttgart voraussichtlich auf Marcel Waibel, seinem torgefährlichsten Akteur. Bereits in Heiningen musste der Stürmer ausgewechselt werden. „Als Marcel ausgewechselt wurde, mussten wir natürlich umstellen und man hat einen Bruch in unserem Spiel gemerkt“, sagte Doll schon in Heiningen. Waibel hat sich in dieser Saison zu einer Säule des Waldstetter Spiels entwickelt. Ebenfalls ausfallen werden nach wie vor die beiden Langzeitverletzten Ferhat Karaca und Kevin Börngen.

