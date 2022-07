Brand in Essingen: Polizei vermutet Selbstentzündung

Der Brand mehrerer Altholzhaufen in einer Recyclinganlage in Essingen konnte mittlerweile gelöscht werden. Die Polizei hat erste Vermutungen zur Brandursache.

Mittwoch, 20. Juli 2022

Sarah Fleischer

20 Sekunden Lesedauer



Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 3.30 Uhr, der Feuerwehreinsatz im Gesamten dauerte die ganze Nacht bis Mittwochmorgen an. Laut Polizei gilt bislang eine Selbstentzündung im Altholz als am wahrscheinlichsten. Hinweise auf eine strafbare Handlung und Fremdverursachung liegen der Polizei derzeit nicht vor. Der Sachschaden dürfte sich nach erster Schätzung im hohen sechsstelligen Bereich bewegen, womöglich sogar in den siebenstelligen Bereich hineinreichen.

