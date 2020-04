Pkw fährt gegen Hausmauer

Am Freitag um 21 : 45 Uhr befuhr ein 51 -​jähriger Lenker eines Pkw Fiat die Albstraße in Lauterburg von Bartholomä in Richtung Essingen. Kurz nach der Einmündung zur Straße Talblick kommt dieser aufgrund eines heftigen Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und durchbrach eine Buchenhecke.

Samstag, 25. April 2020

Heinz Strohmaier

21 Sekunden Lesedauer



5

000

2

000

Im Anschluss kollidierte er frontal gegen einen Anbau eines Wohnhauses. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe vonEuro. Der Schaden am Anbau des Wohnhauses beträgtEuro.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

67 Aufrufe

85 Wörter

30 Minuten Online