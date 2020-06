Am 27 . September ist in Schechingen Bürgermeisterwahl

Neben der Zustimmung des Gremiums zum Haushalt der Gemeinde Schechingen war ein sehr wichtiger Tagesordnungspunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schechingen am Donnerstag der Termin für die Wahl eines neuen Bürgermeisters. Als Wahltermin hat der Gemeinderat den 27 . September beschlossen.

Zunächst wurde in der Sitzung jedoch ein Thema diskutiert, das gar nicht auf der Tagesordnung stand: die Öffnung des Schechinger Freibads. Nach der Erstellung eines Hygiene-​Konzepts soll ab. Juni der Betrieb aufgenommen werden. So einstimmig, wie der Haushalt beschlossen wurde, bestätigte der Gemeinderat auch den Gemeindewahlausschuss für die Bürgermeisterwahl. Da Bürgermeister Werner Jekel nach Ablauf seiner dritten Amtsperiode am. Oktober nachDienstjahren in den Ruhestand gehen wird, wird es im Schechinger Rathaus einen neuen Chef oder eine neue Chefin geben. Am. Juni berichtet die Rems-​Zeitung über die Sitzung des Schechinger Gemeinderats.

