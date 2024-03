Pünktlich zur Osterbrunnen-​Weihe in Schechingen ließ sich die Sonne blicken

Für die vielen Macherinnen und Macher des Schechinger Osterbrunnens war es am Samstag eine echte Zitterpartie. Wird das Wetter bei der feierlichen Eröffnung und Weihe mitspielen? Nachdem es am Vormittag noch zeitweise wie aus Eimern geschüttet hatte, ließ sich am Nachmittag aber die Sonne blicken. Bei frischem Wind aber trockenem Wetter trafen sich Hunderte von Menschen zur Feier auf dem Marktplatz in Schechingen.

Samstag, 23. März 2024

Gerold Bauer

Dass der Schechinger Osterbrunnen eine Sache ist, hinter der das ganze Dorf steht, zeigte sich schon am Programm. Der Musikverein und der Gospelchor InTakt sowie die beiden Kindergärten sorgten für das Rahmenprogramm bei der Eröffnungsfeier. Der Bürgermeister würdigte das immense ehrenamtliche Engagement, das diese Schechinger Attraktion seit 22 Jahren immer wieder mit neuen Themenfeldern bereichert — und der geistliche Segen durfte natürlich auch nicht fehlen. Pfarrer Shiju Mathew sprach davon, dass der Osterbrunnen ein Symbol für das Erwachen der Natur nach dem Winter und gleichermaßen für die Auferstehung Christi sei.





