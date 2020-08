Feldmeyer will Bürgermeister werden.

Am 27 . September wählt die Gemeinde Schechingen einen neuen Bürgermeister, nachdem der bisherige Amtsinhaber, Werner Jekel, nach 24 Jahren nicht mehr kandidiert. Tobias Feldmeyer aus Herlikofen hat am Dienstagnachmittag seine Bewerbung auf dem Rathaus in Schechingen abgegeben.

Dienstag, 18. August 2020

Feldmeyer ist derzeit bei der Stadt Heidenheim tätig und leitet dort den Geschäftsbereich Bürger– und Standesamt mit den zusätzlichen Bereichen Ausländerwesen, Integration, Wohngeldstelle, Ortsbehörde und Ortschaftsverwaltungen. In den Jahren zwischenundgehörte Feldmeyer dem Gemeinderat in Leinzell an. Mehr am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

