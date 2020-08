Wolfgang Barth kandidiert in Schechingen

Foto: pr

Er hat seine Kandidatur erst gestern bekannt gemacht, obwohl er der zweite Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in Schechingen gewesen ist und demzufolge auch auf Platz zwei des Wahlzettels stehen wird: Wolfgang Barth ( 46 ), Mitglied des Schechinger Gemeinderats und Diplom-​Verwaltungswirt.

Montag, 31. August 2020

Heinz Strohmaier

Barth ist seit 2003 in unterschiedlichen Funktionen bei der Stadt Aalen beschäftigt und leitet aktuell bei der Stadtkämmerei die Abteilung Haushalt und Finanzwesen. Außerdem ist er stellvertretender Stadtkämmerer. Zusätzlich zu seinem Studium hat er eine Ausbildung zum Praktischen Betriebswirt bei der Kolping-​Akademie absolviert.

Was er als Bürgermeister vorhat, welche Aufgaben er für wichtig erachtet und wie er die Gemeinde Schechingen führen will, das kann man am Dienstag in der Rems-​Zeitung lesen.



