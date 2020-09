Vier Bürgermeisterkandidaten stellen sich in Schechingen vor

Der Marktplatz war voll besetzt, als sich vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Schechingen vorstellten. Beworben hatten sich fünf.

Sonntag, 13. September 2020

Eva-Marie Mihai

Auf der Bühne begrüßte er Stefan Jenninger, Wolfgang Barth, Tobias Feldmeyer und Albert Seitzer.





Für den nicht anwesenden Bewerber Simon Salzmann aus Unterschneidheim las Jekel eine Erklärung vor.





Warum einer der Kandidaten seine Bewerbung wieder zurücknehmen wollte, das aber nicht konnte und wie die Kandidaten sich zu Themen wie dem Freibad, den Kindergärten und der Nahversorgung äußerten, lesen Sie am 14 . September in der Rems-​Zeitung.



Er freue sich, dass so viele Bürger da seien und ein solch reges Interesse an der Kandidatenvorstellung zeigten, begrüßte Noch-​Bürgermeister Werner Jekel den voll besetzten Markplatz. Ob es eine Kandidatenvorstellung unter Corona-​Bedingungen überhaupt geben sollte, könne die Gemeinde selber ermessen. Aufgrund des hochqualifizierten Bewerberfeldes sei es aber nicht zur Debatte gestanden, gar keine Vorstellung zu machen. Der neue Bürgermeister soll am. September gewählt werden.

