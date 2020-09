Nah und gut in Schechingen bleibt geöffnet

Bis 30 . September noch werden Karl und Elisabeth Herrmann ihr Nah und Gut-​Geschäft in Schechingen betreiben. Dass es auch danach weitergeht, ist Hakan Verim zu verdanken, der das Geschäft übernimmt — ab 2 . November geht es wie bisher weiter. Auch die Arbeitsplätze der vier Mitarbeiter sind gesichert.

Die gute Nachricht, die Bürgermeister Werner Jekel vor Beginn der Kandidatenvorstellung am Sonntag verkündete, wurde mit viel Beifall bedacht. Die Sorge der Bürger, dass mit dem nah und gut-​Geschäft das einzige Lebensmittelgeschäft in der Gemeinde schließt, war in den vergangenen Wochen deutlich spürbar. Umso größer ist nun die Erleichterung — bei den Bürgern und dem Bürgermeister.





Was Hakan Verim bisher gemacht hat und was ihn nun dazu animierte, den Markt zu übernehmen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



