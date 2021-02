Gemeinderatssitzung in Schechingen

Am Donnerstag fand in der Schechinger Gemeindehall eine Sitzung des Gemeinderats statt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Jenninger ging es unter Bekanntgaben um die kommunale Unterbringung von Flüchtlingen und die Besichtigung des Gemeindearchivs, ehe die Vorstellung des Betriebsplan 2021 für den Gemeindewald durch Revierförster Peter Kommander erfolgte. Der Gemeinderat nahm den Betriebsplan 2021 zur Kenntnis.

26

In Tagesordnungspunkt drei ging es um den Erlass der Elternbeiträge Kindergarten und Kernzeitbetreuung für die Monate Januar und Februar. Es erging folgender Beschluss: Die Beiträge für die Notbetreuung werden entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme taggenau berechnet und die Gemeinde erlässt die Beiträge für Kindergarten und Kernzeitbetreuung für die gesamten Monate Januar und Februar. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Februar.

