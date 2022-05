Bartholomä: Kanaldeckel herausgehoben — Zeugen gesucht

Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen in Bartholomä erheblich beschädigt worden. Unbekannte hatten in der Heubacher Straße zwei Kanaldeckel herausgehoben.

Sonntag, 08. Mai 2022

Alexander Gässler

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr fuhr eine 27-​Jährige in Bartholomä in Richtung Heubach. Ihr Seat geriet mit dem rechten Vorderreifen in den offenen Schacht. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 3000 Euro und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (07171) 3580.

