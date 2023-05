Kostenlos ins icotek-​Freibad Schechingen

Foto: Gemeinde Schechingen

Tolle Aktion im icotek-​Freibad Schechingen: Mit etwas Glück dürfen Jugendliche dort im Sommer kostenlos baden.

Donnerstag, 25. Mai 2023

Thorsten Vaas

„Wir schenken Schülern während der Sommerferien freien Eintritt ins icotek-​Freibad“, so lautet die neueste Aktion des Eschacher Unternehmens icotek in Kooperation mit der Gemeinde Schechingen. Gemeinsam ermöglichen Sie 100 Schülern und Schülerinnen aus dem Umkreis freien Eintritt zum Schechinger Freibad während der kompletten Sommerferien. Interessenten sollten sich für die Verlosung bis zum 11. Juni auf der Website des Freibads registrieren (hier: Freier Eintritt in den Sommerferien! ). Alle Bedingungen zur Aktion finden Sie unter icotec-​Freibad Schechingen

