Ostalb | Dienstag, 10. Oktober 2017 Dienstag, 10. Oktober 2017

Erste Bilder vom Bahnbau: Ab Juni 2019 wird im Remstal „geflirtet“

Galerie (1 Bild)

Foto: Bethkenhagen

Erste Bilder von der neuen Remsbahn, deren Züge vom hochmodernen Typ „Flirt“ aktuell im Eisenbahnwerk Berlin-​Pankow Gestalt annehmen.

Ab Junidürfen die Regionalbahn-​Passagiere im Remstal zwischenStuttgart und Aalen „flirten“. Die technischen Voraussetzungen dazu werden derzeit im EisenbahnwerkBerlin-​Pankow der in der Schweiz beheimateten Stadler Rail AG im Auftrag des Verkehrsunternehmens Go-​Ahead geschaffen. Knapp zwei Jahre vor der Übernahme des schienengebundenen Regionalverkehrs von der Deutschen Bahn AG durch die Go-​Ahead Baden-​Württemberg GmbH wird bei dem zukünftigen Eisenbahnbetreiber mit Hochdruck organisiert, ausgebildet und mobilisiert. „Flirt“ heißt der neue Eisenbahn-​Typ , der ab Junitausende Pendler und Reisende im Remstal befördern wird. Ausführlicher Bericht mit vielen technischen Details am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.