Ostalb | Montag, 13. November 2017 Montag, 13. November 2017

B 29 Ausbau und neue Logos in Böbingen

Galerie (1 Bild)

Entwurf: Jürgen Frieß

Neue Logos für die Gemeinde und den Park in Böbingen wurden vom Gemeinderat ausgewählt. Entworfen hat sich der Böbinger Grafiker Jürgen Frieß. Auch der Ausbau der B 29 war ein Thema in der Gemeinderatssitzung.

29

13

14

Um den geplanten Ausbau der Bim Bereich Böbingen ging es im ersten Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung am. November. Bürgermeister Jürgen Stempfle teilte mit, dass im Bundesverkehrswegeplan der Strecke Böbingen – Gmünd eine hohe Priorität eingeräumt wurde und man mit der Planung begonnen habe. Was der Bürgermeister dazu erläuterte und welche wichtigen Themen noch in der Sitzung besprochen wurden, kann man am. November in der Rems-​Zeitung lesen!