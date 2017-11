Ostalb | Donnerstag, 23. November 2017 Donnerstag, 23. November 2017

Landtagspräsidentin Muhterem Aras zu Gast in Gschwend

Eines zog sich am Mittwoch deutlich erkennbar durch den Gesprächsabend im Bilderhaus in Gschwend: Muhterem Aras Liebe zu dem Land, das sie sehr früh als ihres erkannt und ins Herz geschlossen hat – Deutschland. Die Landtagspräsidentin sprach mit Martin Mühleis sehr offen über ihr Leben und ihre Ansichten.

GSCHWEND. Das Interesse war groß, das Bilderhaus bis auf den letzten Platz belegt. Die Fragen spannten sich quer durch verschiedene Themen, angefangen bei den aktuell gescheiterten Sondierungsgesprächen. Hier blitzte sie erstmals auf, die Liebe zum Land. „Ich bin froh, dass wir in einem Land leben, in dem die Parteien gezwungen sind, eine Koalition zu bilden“, erklärte Aras. Warum sie diese Ansicht vertritt, was sie über die Wertegemeinschaft Europas denkt und warum sie sich von Anfang an in Deutschland wohlgefühlt hat, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.