Beilage „Wochenende“: Abendlicher Zauber über den Weiherwiesen

Foto: Ursula Dubisar

Das Titelfoto der aktuellen Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung zeigt einen Weiher im Abendlicht. Das Gewässer liegt ruhig und spiegelglatt da. Zeit, um innezuhalten und dem Atem der Natur nachzuspüren. Und für interessante Geschichten.

Samstag, 04. Mai 2024

Franz Graser

Ganz still ist es manchmal auch auf dem Elisabethenberg bei Lorch-​Waldhausen. Seit etwa einem Jahr haben dort Geflüchtete aus der Ukraine ein Zuhause gefunden. Rund 100 Menschen sind derzeit in dem Gebäude untergebracht, das vormals eine Einrichtung der Diakonie für Menschen mit Behinderung war. Einfach nur abwarten und Tee trinken ist aber für die Menschen, die auf dem Elisabethenberg leben, nicht angesagt. Es gibt Sprachkurse vor Ort, die Kinder und Jugendlichen werden von einer Art Außenstelle der Lorcher Schäfersfeldschule unterrichtet. Unsere Reporterin hat ein wenig Einblick in den Alltag der Menschen auf dem Elisabethenberg erhalten und erzählt von ihren Geschichten.









Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes. Nachrichten aus dem Vereinswesen und Freizeittipps – sowie viel Rätselspaß.





Sicherheit rund um den Rosenstein ist das Thema unserer Schauort-​Geschichte, in der die Feuerwehr der Stadt Heubach vorgestellt wird. Für viele Feuerwehrleute ist die Wehr im Laufe der Zeit zur Herzenssache geworden. In einem Fall ging das sogar so weit, dass eine Floriansjüngerin und ein Floriansjünger im Spritzenhaus den Bund fürs Leben schlossen.

