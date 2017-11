Kultur | Freitag, 03. November 2017 Freitag, 03. November 2017

Beflügelte Nacht in der Städtischen Musikschule

Foto: edk

„Eine Beflügelte Nacht – Eine Nacht die beflügelt – Beflügelt durch die Nacht.“ So führte der Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Städtischen Musikschule, Robert Abzieher, in das Programm der Benefizveranstaltung ein.

Vielfältig, spannend, kurios, so sollte sich der Abend entwickeln, begleitet von kulinarischen Pausen, die von eifrigen und kreativen Mitgliedern des Vereins mit guter Laune und Enthusiasmus hergestellt worden waren.Der Bogen spannte sich von äußerst talentierten Stipendiaten des Vereins über ein Trio, zusammengestellt aus Lehrkräften, die eine musikalische Rarität zu Gehör brachten, um dann in einem dritten Höhepunkt zu münden, einer für die städtische Musikschule nicht ganz typischen Musik mit Theremin, Synthesizer und – Alphorn! Von den musikalischen Talenten berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.