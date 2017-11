Ostalb | Freitag, 03. November 2017 Freitag, 03. November 2017

Richtfest im Gemeindehausweg 5 in Böbingen

Foto: nb

Noch fehlen die Fenster, die Türen und das Dach. Spätestens Ende des Monats werden aber auch diese Maßnahmen abgeschlossen sein. Die Arbeiten jedenfalls, so war beim Richtfest im Gemeindehausweg 5 in Böbingen zu erfahren, liegen voll im Zeitplan. Voraussichtlich bis September 2018 werden die zehn Wohnungen bezugsfertig sein.

Beim Richtfest blickte Bürgermeister Jürgen Stempfle kurz zurück und erinnerte daran, dass ursprünglich angedacht war, das Haus aus dener-​Jahren zu sanieren. Unter anderem, weil die Vorgaben des Brandschutzes nicht mehr eingehalten werden konnten, entschied sich die Gemeinde als Eigentümer letztlich aber dafür, das Gebäude abzureißen. Was nun geplant ist und wann über die neuen Mieter entschieden wird, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.