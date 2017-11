Ostalb | Mittwoch, 08. November 2017 Mittwoch, 08. November 2017

Manchem alten Ofen droht zum Jahresende das aus

Galerie (1 Bild)

Foto: lis

Was gibt es Schöneres, als an einem der trüben, feucht-​kalten Novembertage mit einem Holzfeuer im Kamin oder im Kachelofen ein behagliches Flair ins Wohnzimmer zu zaubern? Allerdings müssen auch so kleine Feuerstätten Feinstaub-​Grenzwerte und Vorgaben für den Wirkungsgrad einhalten. Sonst ist zum Jahresende der Ofen aus.

Aber welcher Hausbesitzer ist von der zwangsweisen Stilllegung eines alten Ofens tatsächlich betroffen und muss einen neuen anschaffen? Selbst die aktuell publizierten Informationsblätter beantworten nicht alle Fragen, die sich Bürgerinnen und Bürger in dieser Sache stellen. Die Rems-​Zeitung hat nachgehakt und auch die gesetzlichen Grundlagen für den Emissionsschutz gelesen. Wer es also genauer wissen will, findet ausführliche Informationen in der Donnerstagsausgabe!