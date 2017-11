Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 08. November 2017 Mittwoch, 08. November 2017

Schwäbisch Gmünd: Weihnachtsbaum gesetzt

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Marcus Menzel

Am Dienstagvormittag wurde der wohl größte Weihnachtsbaum aller Zeiten auf dem Gmünder Marktplatz gesetzt. Die mächtige Weißtanne wurde gespendet von Dr. Hans-​Peter Haar. Bei ihm wurde der 23 Meter hohe Baum in der Lindenfirststraße gefällt. „Ein Meter verblieb dort, einen weiteren haben wir auf dem Marktplatz abgenommen“, so Peter Schmid, der die Aktion leitete.

4

2

19

Weil insgesamt zwei Meter in den Boden eingelassen wurden, bringt es der rundTonnen schwere Baum nun auf dem Marktplatz auf stolzeMeter Höhe. An seiner breitesten Stelle beträgt der Umfang etwa sieben Meter Durchmesser. Der Baum wurde mit einem Fahrzeug der Stadt auf den Marktplatz verbracht, wo ein Kran der Firma Helling bereit stand, um die Weißtanne durch große Höhe an die gewünschte Stelle zu transportieren.