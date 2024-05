Rems-​Zeitung präsentiert: „Zur Sache!“ mit Felix Magath

Am 4. Juni ist Felix Magath bei der Talkreihe „Zur Sache!“ zu Gast. Veranstalter sind die WWG Autowelt und die Villa Hirzel, die Rems-​Zeitung präsentiert das Event – für das es am dem 8. Mai Karten zu kaufen gibt.

Details zur Veranstaltung und an welchen guten Zweck die Eintrittsgelder dieses Mal gehen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Kaum ein anderer Name hat im deutschen Fußball eine ähnliche Strahlkraft wie seiner: Mit Felix Magath kommt am 4. Juni einer der bekanntesten Fußballer und Fußballtrainer nach Schwäbisch Gmünd.Bei der Talkreihe „Zur Sache!“ treffen mit dem in Aschaffenburg geborenen Magath und ZDF-​Journalist Norbert König zwei alte Bekannte auf dem Podium aufeinander. In einem rund eineinhalbstündigen Interview werden die Besucherinnen und Besucher viele, sicherlich auch noch nicht bekannte, Details aus dem Fußballer– und Trainerleben des Wolfgang Felix Magath erfahren.

