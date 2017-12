Ostalb | Mittwoch, 27. Dezember 2017 Mittwoch, 27. Dezember 2017

Der Ernst im Lächeln

Galerie (1 Bild)

Foto: privat

Die Schriftstellerin und Schauspielerin Doris Jannausch-​Schmidt ist im Alter von 92 Jahren in ihrem Wohnort Birkenlohe verstorben.

1925

Doris Jannausch hatte ein Leben, das Stoff für Romane lieferte. Sie war Kabarettistin, Schauspielerin und Schriftstellerin. Sie lebte in vollen Zügen, aber die Sehnsucht nach der Heimat blieb ihr ein Leben lang. Ihre Eltern waren Österreicher; geboren wurde sieim Sudetenland, in Teplitz-​Schönau, dem altem Kurort, den auch Goethe einst aufsuchte. Mehr zum Leben und Tod von Doris Jannausch-​Schmidt lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.