Kultur | Donnerstag, 28. Dezember 2017 Donnerstag, 28. Dezember 2017

Street Art: Marius Hartmann macht sich auf den Weg

Galerie (2 Bilder)

Fotos: nb, Alina Dutt

Er mag und macht Street Art: Marius Hartmann aus Mutlangen lässt sich in vielfältiger Weise von und für die Kunst inspirieren.

Dass seine Lieblingsstadt Barcelona ist, wundert kaum. Denn so wie Kunst und Kultur in der spanischen Stadtallgegenwärtig sind, so ist es auch in seinem Leben. Inspiriert durch dieMalerei seiner Mutter und durch ein Buch von Joan Miró hat MariusHartmann bereits im Alter von sechs Jahren das Malen für sich entdeckt. Heute,Jahre später, widmet er sich unter seinem Künstlernamen Hardiivor allem der Pop– und Street-​Art. Mehr darüber in der RZ vom. Dezember.