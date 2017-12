Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 31. Dezember 2017 Sonntag, 31. Dezember 2017

Eintrittskarten für Neujahrsempfang

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Traditionell am letzten Tag des Jahres gibt es für die Gmünder Bürger/​innen die Eintrittskarten für den Neujahrsempfang der Stadt und des Stadtverbands Musik und Gesang. Der Tag war in diesem Jahr aber ein Sonntag.

31

7

Diskussionen gingen voraus, ob man den Abholtag am. Dezember (Sonntag) belässt oder ausweicht. Die Entscheidung war gut, denn am Sonntagvormittag bildete sich im Prediger wieder eine lange Schlange von Wartenden, die jeweils maximal zwei Karten für die Veranstaltung am Sonntag,. Januar, im Stadtgarten kostenlos in Empfang nehmen durften.