Galerie: Young– und Oldtimertreffen in Herdtlinsweiler

Fotos: mab

Alles glänzt und funkelt wie neu. Dabei sind die Ausstellungsstücke mindestens 25 Jahre alt – und viele sogar noch älter. Das Young– und Oldtimertreffen in Herdtlinsweiler war ein wahrer Besuchermagnet. Hier gibt’s die schönsten Bilder.

Donnerstag, 09. Mai 2024

Thorsten Vaas

Hunderte von Besuchern und Gästen ließen sich diese seltene Oldtimerparade nicht entgehen. Vom Trabi bis zum amerikanischen Straßenkreuzer mit den typischen Heckflossen war alles vertreten, was vier Räder und einen Motor hatte. Und so zeigte sich der Organisator des Young– und Oldtimertreffens, Tobias Porstner, sehr zufrieden über die große Besucherresonanz. „Wir hatten uns schon ein bisschen Sorgen gemacht wegen des Wetters. In den letzten Tagen hat es ja nur geregnet. Aber alle Sorgen waren, wie man sieht, unbegründet“, freute er sich. Pünktlich zum großen Event zeigte sich auch die Sonne in ihrer vollen Pracht. „Besser geht es nicht“, meinte Porstner.

