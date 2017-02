Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 01. Februar 2017 Mittwoch, 01. Februar 2017

30 . Handwerkerausstellung „Rund ums Haus“ im Stadtgarten

Am Wochenende, 4 . und 5 . Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, sind Bauherren, Modernisierer und Sanierer wieder einmal eingeladen, sich umfangreich zu informieren. Bei der nunmehr schon 30 . Handwerkerausstellung im Congress-​Centrum Stadtgarten bieten die über 40 teilnehmende Aussteller umfassende Informationen zu Themen rund um das Haus.

„Energie einsparen“, „Energieeffizientes Bauen und Renovieren“, „schöner Wohnen – mein Wohnraum, meine Küche“ „Sicheres Eigenheim“, diese Themen sind heute wichtiger als je zuvor und Informationen vom kompetenten Fachmann sind für Bauherren, Modernisierer und Investoren von größter Bedeutung – vor allem auch im Hinblick auf einzuhaltende Vorschriften und die neusten Informationen zu KfW-​Förderungen. Umfassende Beratung und kompetente Informationen gibt es am Samstag und Sonntag hierzu im Stadtgarten.

