Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 02. Februar 2017 Donnerstag, 02. Februar 2017

Gibt es nach dem Kaufland wieder ein Lebensmittelgeschäft im City-​Center?

Galerie (1 Bild)

Spätestens Ende 2019 wird das Kaufland nicht mehr im City-​Center zu finden sein. Das Management des Konzerns gab dies vergangene Woche den rund 75 Mitarbeitern bekannt. Doch wer wird der Nachfolger?

Die Eigentümerin der Immobilie, die SWG Objektgesellschaft mbH in Karlsruhe, nahm hierzu Stellung. „Die Zukunft muss wieder in die Richtung ‘täglicher Einkauf gehen’“, sagte Bernhard Schmitt. Es soll also auf jedem Fall wieder ein Lebensmittelgeschäft her.



