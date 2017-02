Schwäbisch Gmünd | Samstag, 04. Februar 2017 Samstag, 04. Februar 2017

30 . Handwerkerausstellung im Stadtgarten

Ein kleines Jubiläum, nein: ein großes, feiert die Handwerkerausstellung im Gmünder Stadtgarten, die am Samstagmorgen durch den Veranstalter und Organisator, Joachim Weber, zusammen mit Bürgermeister Julius Mihm eröffnet worden ist und mit 48 Ausstellern eine Rekordbeteiligung zeigt.

„Nichts ist so beständig wie das Unbeständige“, sagte Joachim Weber bei der Eröffnung. Er erinnerte an die erste Ausstellung, die er damals nach dem Wegfall der Gmünder Messe schon organisiert hatte.Aber Weber stellte auch die Beständigkeit heraus: Beständige Firmen, ein Querschnitt vieler Branchen, beständige Aussteller, die auch wieder kommen, wenn es einmal in einem Jahr nicht so gut gelaufen ist, und beständige Partner sowie Besucherzahlen.

Die Messe ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr und ebenso am Sonntag, 5. Februar, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Ausführliche Berichterstattung am Montag in der Rems-​Zeitung.